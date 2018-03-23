Как рассказали в администрации – это компании ООО «СБ-М» и ООО «АГАТ-ТОЛЬЯТТИ».
Компания ООО «СБ-М» намерена организовать серийное автоматизированное производство корпусной мебели и комплектующих. Общая стоимость проекта составляет 277,3 миллиона рублей, из них 205 миллионов - капитальные вложения. Количество планируемых создаваемых рабочих мест - 228 . В первый год реализации проекта планируется нанять 34 работника.
ООО «АГАТ-ТОЛЬЯТТИ» занимается организацией опытного конструкторского бюро в Тольятти с возможностями опытного производства, нацеленного на разработку и изготовление образцов поршневых двигателей внутреннего сгорания.
Общая стоимость проекта – 42,61 миллионов рублей, в том числе 23 миллиона капитальных вложений. В первый год планируется создать 20 рабочих мест.
Ее провел Центр подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ
В нем принимали участие военнослужащие отдельной мотострелковой бригады
Полиции удалось задержать 49 человек
Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации
Она состоится завтра с 20:30 до 21:30 вечера по местному времени
ДТП произошло 22 марта около 18:30 в городе Отрадный
В грузинском городе Батуми продолжаются поединки личного первенства континента по шахматам среди мужчин