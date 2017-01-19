Это случилось в среду, 18 января, в десятом часу утра. По предварительным данным в подъезде жилого дома по Цветному бульвару пыталась повеситься 24-летняя женщина. Свидетели успели спасти ее и вызвали «скорую», сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах.
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