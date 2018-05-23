На площадке Великой Отечественной войны установлены два танка из частной коллекции. Т-26 с цилиндрической башней имел корпус, двигатель и трансмиссию британского "Виккерс-Армстронг 6 тонн" проданного по лицензии в СССР. В Союзе он получил на вооружение 2 пулемёта в 2 башенках, а затем и 45 мм орудие.

В тольяттинской модификации 1933 г. танк Т-26 имеет поручневую антенну радиостанции 71-ТК-1, 45 мм орудие, спаренный пулемёт ДТ и пулемёт ДТ в кормовой нише. Танки Т-26 широко применялись в Испанской гражданской войне, конфликтах на озере Хасан и в Халхин-Голе, в советско-финской войне, на начальном периоде Великой Отечественной.

Лёгкий танк Т-60 появился во время войны. Это плод компромиссов и огромного дефицита танков в РККА, после тяжёлых потерь лета - осени 1941 года. Разработан в августе 1941 года на московском заводе № 37 под руководством Николая Александровича Астрова, ведущего разработчика всей отечественной линейки лёгких танков того периода.

В сентябре того же года Т-60 был принят на вооружение Рабоче-Крестьянской Красной армии и серийно выпускался на нескольких машиностроительных заводах. Производство Т-60 продолжалось до февраля 1943 года, когда он был заменён на сборочных линиях более мощным лёгким танком Т-70.

Фото: Парк им.Сахарова

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