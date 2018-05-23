слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
23 мая 2018
11:09:03

В тольяттинском Парке им.Сахарова появились новые боевые машины

На площадке Великой Отечественной войны установлены два танка из частной коллекции. Т-26 с цилиндрической башней имел корпус, двигатель и трансмиссию британского "Виккерс-Армстронг 6 тонн" проданного по лицензии в СССР. В Союзе он получил на вооружение 2 пулемёта в 2 башенках, а затем и 45 мм орудие.

В тольяттинской модификации 1933 г. танк Т-26 имеет поручневую антенну радиостанции 71-ТК-1, 45 мм орудие, спаренный пулемёт ДТ и пулемёт ДТ в кормовой нише. Танки Т-26 широко применялись в Испанской гражданской войне, конфликтах на озере Хасан и в Халхин-Голе, в советско-финской войне, на начальном периоде Великой Отечественной.

Лёгкий танк Т-60 появился во время войны. Это плод компромиссов и огромного дефицита танков в РККА, после тяжёлых потерь лета - осени 1941 года. Разработан в августе 1941 года на московском заводе № 37 под руководством Николая Александровича Астрова, ведущего разработчика всей отечественной линейки лёгких танков того периода.

В сентябре того же года Т-60 был принят на вооружение Рабоче-Крестьянской Красной армии и серийно выпускался на нескольких машиностроительных заводах. Производство Т-60 продолжалось до февраля 1943 года, когда он был заменён на сборочных линиях более мощным лёгким танком Т-70.

Фото: Парк им.Сахарова

Парк работает без выходных и перерыва на обед с 8-00 до 20-00.  Фото и видеосъёмка – разрешены на 2 площадках.




Последние новости Тольятти

23 мая
13:55
С июня жители многоэтажек начнут получать новые квитанции

Это следует из приказа минстроя, который начнет действовать с 26 мая

23 мая
13:30
В Тольятти сегодня проходит инспекционная проверка стадиона «Торпедо»

На спортивном объекте сделали ремонт, и теперь предстоит его сдача "Оргкомитету-2018".

23 мая
12:57
Инженеры Самарского университета запатентовали уникальный летательный аппарат

«Фотон 601» способен летать без спутниковой навигации

23 мая
12:29
В Самарской области производят отличное сливочное масло

Подведены итоги всероссийского исследования, проведенного Роскачеством совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором.

23 мая
11:45
В Самарском регионе стартовало профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Летние каникулы!»

О том, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма на территории нашего города серьезно обострилась, свидетельствует статистика.

23 мая
11:38
Дополнительные маршруты будут курсировать в Тольятти в Троицкую субботу

Большой православный праздник отмечается 26 мая

23 мая
11:31
Россия введет пошлины на товары из США

Правительство изложило свои планы в документе, направленном в ВТО


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+