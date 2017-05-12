Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», стоимость гаджета владелец салона сотовой связи, обратившийся в полицию, оценил в 50 000 рублей. По его словам, утром аппарат находился еще на месте, а ближе к обеду исчез.

Прибывшие полицейские опросили менеджеров салона, сняли с витрины отпечатки пальцев. Они также выяснили, что камер видеонаблюдения в торговой точке нет, момента хищения никто не видел. По факту кражи сейчас собирается проверочный материал.