Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», стоимость гаджета владелец салона сотовой связи, обратившийся в полицию, оценил в 50 000 рублей. По его словам, утром аппарат находился еще на месте, а ближе к обеду исчез.
Прибывшие полицейские опросили менеджеров салона, сняли с витрины отпечатки пальцев. Они также выяснили, что камер видеонаблюдения в торговой точке нет, момента хищения никто не видел. По факту кражи сейчас собирается проверочный материал.
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