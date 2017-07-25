Как сообщили в горадминистрации, речь идет о центре «Мои Документы» на улице Мира, 84. Благодаря внедрению этой услуги, заявитель получит качественные, соответствующие всем нормам фотографии и сразу же сможет обратиться с заявлением на получение, замену общегражданского паспорта гражданина РФ или загранпаспорта.
Стоимость услуги 200 рублей за один комплект фотографий (4 штуки). С информацией обо всех услугах, предоставляемых на базе центров «Мои Документы», можно ознакомиться на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru или по телефону контактного центра 51-21-21.
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В настоящий момент готовность объекта составляет более 70%
Об этом сообщает пресс-служба клуба
Об этом сообщают активисты Общероссийского народного фронта Самарской области
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