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25 июля 2017
09:27:17

В тольяттинском офисе МФЦ теперь можно сделать фото на документы

Как сообщили в горадминистрации, речь идет о центре «Мои Документы» на улице Мира, 84.  Благодаря внедрению этой услуги, заявитель получит качественные, соответствующие всем нормам фотографии и сразу же сможет обратиться с заявлением на получение, замену общегражданского паспорта гражданина РФ или загранпаспорта.

Стоимость услуги 200 рублей за один комплект фотографий (4 штуки). С информацией обо всех услугах, предоставляемых на базе центров «Мои Документы», можно ознакомиться на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru или по телефону контактного центра 51-21-21.




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