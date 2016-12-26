Он расположился на улице Никонова, 22. «Мои документы» приступит к работе 26 декабря. Торжественное открытие намечено на 11 утра. В нем примут участие руководитель управления государственного строительства департамента госуправления администрации губернатора Николай Кабытов, первый заместитель мэра Алексей Бузинный, представители МФЦ.
Его должны запустить завтра на площади Куйбышева
Год назад на предприятии было 44 тысячи сотрудников, а сейчас здесь работает порядка 41 тысячи человек,
Новые меры инициировал Роспотребнадзор
О решении по перестройке структуры задолженности компании заявлял осенью глава Сбербанка Герман Греф.
Об этом агентству сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования
Скорее всего, это сердечная недостаточность
Это были граждане Узбекистана