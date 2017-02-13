Теперь там можно получить национальное водительское удостоверение при замене и утрате (хищении), а также документ международного образца. Этим занимается отделение «Мои документы» по адресу: ул. Автостроителей, 5.
Вам необходимо собрать пакет обязательных документов. Информацию о них можно получить у специалистов контактного центра по телефону – 51-21-21, либо самостоятельно – в разделе «Услуги, оказываемые через МФЦ» на сайте mfc63.ru. На портале также можно воспользоваться сервисом «Предварительная запись». Кроме того, в центре «Мои Документы» можно бесплатно сделать фото на права.
Готовые документы выдают максимум через десять рабочих дней. В будущем планируется увеличить количество отделений, предоставляющих эту услугу.
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