Теперь там можно получить национальное водительское удостоверение при замене и утрате (хищении), а также документ международного образца. Этим занимается отделение «Мои документы» по адресу: ул. Автостроителей, 5.

Вам необходимо собрать пакет обязательных документов. Информацию о них можно получить у специалистов контактного центра по телефону – 51-21-21, либо самостоятельно – в разделе «Услуги, оказываемые через МФЦ» на сайте mfc63.ru . На портале также можно воспользоваться сервисом «Предварительная запись». Кроме того, в центре «Мои Документы» можно бесплатно сделать фото на права.

Готовые документы выдают максимум через десять рабочих дней. В будущем планируется увеличить количество отделений, предоставляющих эту услугу.