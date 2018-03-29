Здесь проходит конкурс профессионального мастерства «Через тернии к звездам» по специальности «Сестринское дело».

В мероприятии принимают участие представители региональных минздрава и минобрнауки, а также студенты из 5 регионов страны - Башкортостана, Татарстана, Самарской, Кировской и Оренбургской областей.

Студенты сдают тесты, показывают презентации, ведут диалоги на английском языке. Кроме того, участники конкурса должны выполнить практические задания.