Здесь проходит конкурс профессионального мастерства «Через тернии к звездам» по специальности «Сестринское дело».
В мероприятии принимают участие представители региональных минздрава и минобрнауки, а также студенты из 5 регионов страны - Башкортостана, Татарстана, Самарской, Кировской и Оренбургской областей.
Студенты сдают тесты, показывают презентации, ведут диалоги на английском языке. Кроме того, участники конкурса должны выполнить практические задания.
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