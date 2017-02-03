В экспозиции «Космос в мыслях и делах» собрано большое количество редких снимков. Тольяттинцев ждут как архивные материалы, так и современные фото со стартов космических экспедиций.
Гости своими глазами увидят подвиг наших земляков — космонавтов и ракетостроителей. В кадр попали целые производства. Фотографы побывали в цехах самарского предприятия «ЦСКБ-Прогресс», где собираются космические аппараты.
Экспозиция рассказывает не только о космонавтах и ракетах, но и об осмыслении связи Человека и Космоса. Значительная часть фотографий посвящена философам-космистам: Константину Циолковскому, Александру Чижевскому, Владимиру Вернандскому и другим.
Выставка работает до 19 февраля в зале музея по адресу: бульвар Ленина, 22. Вход свободный.
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