Женщина выполняла обязанности повара в одном из заведений общепита Комсомольского района. С проверкой здесь побывали представители прокуратуры, которые выяснили, что паспорт сотрудницы незаконно удерживался в бухгалтерии организации.
В связи с этим в адрес директора внесено представление, а документ, удостоверяющий личность, вернулся к хозяйке. Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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