Женщина выполняла обязанности повара в одном из заведений общепита Комсомольского района. С проверкой здесь побывали представители прокуратуры, которые выяснили, что паспорт сотрудницы незаконно удерживался в бухгалтерии организации.

В связи с этим в адрес директора внесено представление, а документ, удостоверяющий личность, вернулся к хозяйке. Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.