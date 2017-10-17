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17 октября 2017
10:34:37

В тольяттинском кафе насильно заставляли работать гражданку Киргизии

Женщина выполняла обязанности повара в одном из заведений общепита Комсомольского района. С проверкой здесь побывали представители прокуратуры, которые выяснили, что  паспорт сотрудницы незаконно удерживался в бухгалтерии организации.

В связи с этим в адрес директора внесено представление, а документ, удостоверяющий личность, вернулся к хозяйке. Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.




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