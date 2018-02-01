ЧП произошло накануне на улице Комсомольской. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС области, вызов поступил около 7 вечера. В пятиметровом боксе вспыхнула машина. На тушение выезжали три пожарных расчета и 4 машины.
Машина получила серьезные повреждения. Пострадавших нет. Сейчас случаем занимаются дознаватели: устанавливают причины пожара, оценивают ущерб.
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