ЧП произошло накануне на улице Комсомольской. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС области, вызов поступил около 7 вечера. В пятиметровом боксе вспыхнула машина. На тушение выезжали три пожарных расчета и 4 машины.

Машина получила серьезные повреждения. Пострадавших нет. Сейчас случаем занимаются дознаватели: устанавливают причины пожара, оценивают ущерб.