Предположительно, ударыим нанесли отвёрткой.Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, женщин с колото-резаными ранами ранним утром обнаружил сторож СНТ "Мечта" Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в машине медиков, вторая находится в реанимации.
По предварительным данным, женщины приехали на дачу в гости. Вечером, когда они возвращались домой, на них напал неизвестный. Мотивы егопока неизвестны, ведётся проверка.
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