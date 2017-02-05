Предположительно, ударыим нанесли отвёрткой.Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, женщин с колото-резаными ранами ранним утром обнаружил сторож СНТ "Мечта" Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в машине медиков, вторая находится в реанимации.

По предварительным данным, женщины приехали на дачу в гости. Вечером, когда они возвращались домой, на них напал неизвестный. Мотивы егопока неизвестны, ведётся проверка.