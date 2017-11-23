Однако в Тольятти, как и в любом другом городе России, все же предпринимают меры, чтобы выполнить Указы Президента по этому вопросу. В 2018 году средняя зарплата в школах должна составить 28 300 рублей, в детских садах – 27 135, в учреждениях дополнительного образования – 29 780 рублей. Работникам культуры тоже надо повышать - до 26 885 рублей.

Средства на эти цели запланированы в Перечне приоритетных расходов, возможных к утверждению в бюджете при условии перевыполнения доходной части в общем размере 58 млн. 135 тысяч рублей. Но как отмечает депутат Максим Гусейнов, совершенно непонятно, откуда брать деньги, если перевыполнения не будет.

Один из способов достичь нужного уровня средней зарплаты –привлечь внебюджетные средства, получаемые за счет оказания платных образовательных услуг. Так можно покрыть около 15–20% зарплатного фонда. Остальное надо искать где-то еще. Впрочем, как туманно высказалась представитель департамента образования, в каждом коллективе есть понимание того, как будут исполняться поручения Президента.

«Несомненно, указы Президента по повышению зарплат педагогам выполнять надо, - говорит коммунист Максим Гусейнов, ­– но не за счет внебюджетных средств, которые в данном случае будут извлекаться из карманов родителей, которые, кстати, уже заплатили налоги».