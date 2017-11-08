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08 ноября 2017
07:17:12

В тольяттинском автобусе получила травму 70-летняя женщина

В ГИБДД напомнили, что падение пассажира, как правило, происходит в случае экстренного торможения. Водитель применяет его, чтобы избежать ДТП, когда на дороге возникает аварийная ситуация. Так и случилось, когда 52-летний мужчина на автобусе «Форд Транзит» двигался по ул. К. Маркса.

Резкое торможение – и пенсионерка, которая сидела в средней части салона слева упала. Женщина получила ушиб мягких тканей правой голени. Госавтоинспекция Тольятти напоминает горожанам о соблюдении правил безопасного поведения в общественном транспорте.




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