В ГИБДД напомнили, что падение пассажира, как правило, происходит в случае экстренного торможения. Водитель применяет его, чтобы избежать ДТП, когда на дороге возникает аварийная ситуация. Так и случилось, когда 52-летний мужчина на автобусе «Форд Транзит» двигался по ул. К. Маркса.

Резкое торможение – и пенсионерка, которая сидела в средней части салона слева упала. Женщина получила ушиб мягких тканей правой голени. Госавтоинспекция Тольятти напоминает горожанам о соблюдении правил безопасного поведения в общественном транспорте.