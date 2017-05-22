Продолжается активная работа по взысканию административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел.

За 4 месяца 2017 года было наложено штрафов на общую сумму 3 023 344 руб. (без учета штрафов ГИБДД), из них поступило в местный бюджет 2 783 602 руб., что составило 70,4 % от общей суммы наложенных штрафов.

Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования.

В соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, соответствующие материалы сотрудниками подразделений ОВД по исполнению административного законодательства в течение 10-ти суток направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.

С 15 по 26 мая 2017 г. в г. Тольятти сотрудниками полиции совместно с судебными приставами-исполнителями ТОФССП проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» по отработке лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов, наложенных должностными лицами ОВД. В ходе указанных мероприятий будут осуществляться отработки мест проживания должников с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов, а также принятия иных мер, предусмотренных действующим законодательством, в том числе наложения ареста на имущество должника.

По всем вопросам, касающимся оплаты административных штрафов, необходимо обращаться в подразделения по исполнению административного законодательства У МВД России по г. Тольятти:

Группа по ИАЗ отдела полиции № 21 (Автозаводский район) :

ул. Дзержинского, 15; кабинет № 110; телефон: 93-61-33.

Группа по ИАЗ отдела полиции № 22 (Автозаводский район) :

ул. Автостроителей, 55; кабинет № 30; телефон: 93-46-22.

Группа по ИАЗ отдела полиции № 23 (Комсомольский район) :

ул. Коммунистическая, 120; кабинет № 1; телефон: 93-47-22.

Группа по ИАЗ отдела полиции № 24 (Центральный район) :

ул. Чапаева, 64 «А»; кабинет № 111; телефон: 93-49-19.

Отделение по ИАЗ У МВД России по г. Тольятти :

ул. Л.Толстого, 38; кабинет № 300; телефон/факс: 93-62-34.