Синоптики областного Гидрометцентра говорят, что начиная с сегодняшнего дня и до конца рабочей недели наш город, как и область в целом, окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся, при отсутствии облаков температура воздуха в ночные часы понизится до отрицательных значений, днём она будет колебаться около нулевой отметки. Ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы.
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