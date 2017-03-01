Синоптики областного Гидрометцентра говорят, что начиная с сегодняшнего дня и до конца рабочей недели наш город, как и область в целом, окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся, при отсутствии облаков температура воздуха в ночные часы понизится до отрицательных значений, днём она будет колебаться около нулевой отметки. Ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы.