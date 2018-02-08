Открытие состоится завтра, 9 февраля, в 10.00. В мероприятии примут участие замминистра здравоохранения Сергей Вдовенко, руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям в ведомстве Виталий Пономарев, координатор общественного проекта «Радость детям» Мадина Мирзоева, главный врач больницы Светлана Гаршина и пациенты.

Проект «Радость детям» организовала инициативная группа жителей Тольятти для благоустройства и модернизации приемно-диагностического отделения детской больницы. Эту идею поддержали в руководстве учреждения. Стены приемного покоя расписали сказочными персонажами и героями мультфильмов.

Также в рамках проекта тольяттинцы подарили больнице интерактивные игры для детей, каталки, пеленальные столы, аппарат для очищения воздуха, кулер, банкетки и телевизор.

Фото: http://minzdrav.samregion.ru/