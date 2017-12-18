В лесополосе по улице Никонова Комсомольского района Тольятти местные жители обнаружили труп, о чем сразу же сообщили в полицию. По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа провела комплекс мероприятий, собрала все необходимые улики, тело было направлено на экспертизу.

Сотрудники полиции установили личность погибшей, ею оказалась пенсионерка 1943 года рождения. Судмедэксперт обнаружили на ее теле повреждения, но, согласно их заключению, женщина скончалась не от полученных травм, а от переохлаждения. Установив и опросив родственников погибшей, сотрудники уголовного розыска установили, что между пострадавшей и сожителем ее дочери произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого подозреваемый 1969 года рождения несколько раз ударил пенсионерку в область головы. После ссоры женщина ушла из дома, с тех пор с дочерью не общалась. В ходе разговора с полицейскими мужчина не стал отрицать своей причастности к совершению преступления.

На днях по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда», возбуждено уголовное дело. Подробности случившегося устанавливаются.