слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
18 декабря 2017
10:44:57

В тольяттинском лесу нашли мертвую избитую женщину

В лесополосе по улице Никонова Комсомольского района Тольятти местные жители обнаружили труп, о чем сразу же сообщили в полицию. По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа провела комплекс мероприятий, собрала все необходимые улики, тело было направлено на экспертизу.

Сотрудники полиции установили личность погибшей, ею оказалась пенсионерка 1943 года рождения. Судмедэксперт обнаружили на ее теле повреждения, но, согласно их заключению, женщина скончалась не от полученных травм, а от переохлаждения. Установив и опросив родственников погибшей, сотрудники уголовного розыска  установили, что между пострадавшей  и сожителем ее дочери  произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого  подозреваемый 1969 года рождения несколько раз ударил пенсионерку в область головы. После ссоры женщина  ушла из дома, с тех пор с дочерью не общалась. В ходе разговора с полицейскими мужчина  не стал отрицать своей причастности к совершению преступления.

На днях по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда», возбуждено уголовное дело. Подробности случившегося устанавливаются.




Последние новости Тольятти

19 декабря
12:50
Кафе и рестораны России с 2019 года перейдут на йодированную соль

Такое требование содержится в поправках Минздрава в закон о качестве и безопасности продуктов

19 декабря
11:48
Самара начинает применять опыт «потемкинских деревень»

На Московском шоссе появились первые защитные экраны

19 декабря
11:44
Неустановленный пока водитель в Тольятти спровоцировал другого автомобилиста сбить двух пешеходов

Накануне вечером 33-летняя женщина и 15-летняя девушка стояли у обочины на улице Дзержинского...

19 декабря
11:17
Аэропорту "Курумоч" сегодня 60!

Международная воздушная гавань губернии отмечает юбилей

19 декабря
11:12
В ГИБДД Тольятти рассказали подробности смертельного наезда на пешехода

Личность погибшего не установлена

19 декабря
10:53
Злостный нарушитель из Ягодного задолжал за год 55 тысяч рублей

Об этом рассказали в ГИБДД  Ставропольского района после проведенного рейда

19 декабря
10:23
В Тольятти ищут водителя грузовика, насмерть сбившего пешехода

ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Коммунальной возле  «Ресурконтракта».


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+