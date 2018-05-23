Мероприятия проходят в 69 образовательных учреждениях с участием более 3 тысяч 11-классников. Время проведения торжественных линеек – где-то они уже состоялись, в каких-то школах проходят сейчас или их проведут после уроков.
Молодых тольяттинцев, которые сегодня прощаются со школой, поздравил глава города Сергей Анташев. Он душевно напутствовал бывших уже учеников и их родителей, пожелал «ни пуха, ни пера» на ЕГЭ. Первый экзамен – по географии –выпускники будут сдавать уже 28 мая.
Фото: Елена Пинская
Это следует из приказа минстроя, который начнет действовать с 26 мая
На спортивном объекте сделали ремонт, и теперь предстоит его сдача "Оргкомитету-2018".
«Фотон 601» способен летать без спутниковой навигации
Подведены итоги всероссийского исследования, проведенного Роскачеством совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором.
О том, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма на территории нашего города серьезно обострилась, свидетельствует статистика.
Большой православный праздник отмечается 26 мая
Правительство изложило свои планы в документе, направленном в ВТО