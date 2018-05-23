Мероприятия проходят в 69 образовательных учреждениях с участием более 3 тысяч 11-классников. Время проведения торжественных линеек – где-то они уже состоялись, в каких-то школах проходят сейчас или их проведут после уроков.

Молодых тольяттинцев, которые сегодня прощаются со школой, поздравил глава города Сергей Анташев. Он душевно напутствовал бывших уже учеников и их родителей, пожелал «ни пуха, ни пера» на ЕГЭ. Первый экзамен – по географии –выпускники будут сдавать уже 28 мая.

Фото: Елена Пинская