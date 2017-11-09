слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
09 ноября 2017
11:38:37

В тольяттинских МФЦ теперь можно получить электронную подпись

Эту услугу офисы предоставляют  юридическим лицам с 1 ноября. Любой предприниматель по экстерриториальному принципу может обратиться в один из центров «Мои Документы» для оформления электронной подписи, получить консультацию по видам сертификатов, дополнительным услугам и возможностям увеличения числа подключенных торговых площадок.

Оформить можно 6видов подписи:

  1. Квалифицированный Классик.

Базовый квалифицированный сертификат электронной подписи для:

  • организации закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;
  • представления отчетности через государственные электронные порталы;
  • участия в торгах на коммерческих электронных торговых площадках.
  1. Сертум Классик

Сертификат электронной подписи:

  • для участия в торгах  в соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ на 6 площадках, отобранных для проведения госзаказа: Сбербанк-АСТ, РТС-тендер, ЕЭТП, Агентство по государственному заказу Республики Татарстан, Национальная электронная площадка, lot-online;
  • позволяет участвовать в коммерческих торгах на ЭТП B2B-center (кроме секции ГК Росатом). Расширение для B2B оплачивается дополнительно.
  1. Сертификат для взаимодействия с государственными информационными системами

Позволяет:

  • работать в информационных системах ФТС и на порталах по раскрытию информации;
  • отчитываться в ЕИАС ФСТ;
  • отправлять запросы и получать данные от Росреестра, ФГИС Росаккредитации;
  • подавать сведения в ГИС ГМП, ГИС ЖКХ;
  • пользоваться СМЭВ, автоматизированными системами «Бюджет» и «УРМ», порталом «Госуслуги».
  1. Электронная подпись 2.0

Тарифный план для широкого круга задач: от участия в любых торгах до работы в государственных информационных системах. Электронная подпись 2.0 позволяет:

  • участвовать в качестве поставщика в закупках по размещению государственных и муниципальных заказов в рамках  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ   и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;
  • проводить закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;
  • выступать как в качестве поставщика, так и заказчика в коммерческих торгах;
  • участвовать в торгах по реализации имущества банкротов;
  • работать с государственными электронными порталами: портал госуслуг, ЕФСРБ и ЕФРСФДЮЛ, Росфинмониторинг, ЦБ РФ, ЕИАС ФСТ, Общероссийский официальный сайт госзакупок и др.
  1. Гособоронзаказ

Сертификат электронной подписи для участия в торгах на специализированной электронной торговой площадке для осуществления закрытых процедур закупок АСТ Гособоронзаказ:

  • подойдет как для заказчика, так и для поставщика;
  • позволяет участвовать в коммерческих торгах на ЭТП B2B-center (кроме секции ГК Росатом). Расширение для B2B оплачивается дополнительно.
  1. Квалифицированная электронная подпись для ЕГАИС

Федеральная служба по Регулированию Алкогольного Рынка (ФСРАР) усиливает контроль за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции в стране. На основании требований Федерального закона № 182-ФЗ от 29.06.2015, с 1 января 2016 года все оптовые поставщики и розничные продавцы алкогольной продукции, в том числе индивидуальные предприниматели, должны подключиться к информационной системе ЕГАИС ФСРАР.

Для оформления электронной подписи необходимо обращаться в центр «Мои Документы», расположенный по адресу:

  • ул. Юбилейная, 4;

и в центры оказания услуг «Мои Документы» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЦОУ), расположенные по адресам:

  • ул. Ворошилова, 33,
  • ул. Голосова, 26А.

За более подробной информацией о необходимом пакете документов для предоставления услуги, ее стоимости и графике работы ЦОУ и центров «Мои Документы» вы можете обратиться по телефону контактного центра МФЦ – 51-21-21.




Последние новости Тольятти

09 ноября
11:51
Тольяттинский госуниверситет и завод «Волгоцеммаш» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве

Это произошло впервые за 10 лет, сообщили в пресс-службе ТГУ

09 ноября
11:26
Самарский таможенник отказался от взятки

Гражданин Казахстана, перевозивший товары народного потребления на грузовом автомобиле, предложил госслужащему 5 тысяч рублей

09 ноября
10:47
В Тольятти супружеская пара совершила разбойное нападение на таксиста

Они задержаны, возбуждено уголовное дело

09 ноября
10:37
«Почта России» разыскивает человека, который сорвал джекпот в полмиллиарда

Об этом сообщает пресс-служба оператора

09 ноября
10:22
Универсалы LADA Vesta вступили в борьбу за пятерку лучших

Шестой сезон Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» стартовал несколько дней назад

09 ноября
10:13
В Самарской области спасали рыбаков, попавших в ЧП на воде

Накануне днем в районе острова Зеленый их резиновая лодка получила повреждения

09 ноября
9:46
В «старом» городе Тольятти появился пешеходный переход, который вызвал вопросы у некоторых жителей

Он находится на перекрестке ул.Родины и ул. Баныкина


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+