Эту услугу офисы предоставляют юридическим лицам с 1 ноября. Любой предприниматель по экстерриториальному принципу может обратиться в один из центров «Мои Документы» для оформления электронной подписи, получить консультацию по видам сертификатов, дополнительным услугам и возможностям увеличения числа подключенных торговых площадок.
Оформить можно 6видов подписи:
Базовый квалифицированный сертификат электронной подписи для:
Сертификат электронной подписи:
Позволяет:
Тарифный план для широкого круга задач: от участия в любых торгах до работы в государственных информационных системах. Электронная подпись 2.0 позволяет:
Сертификат электронной подписи для участия в торгах на специализированной электронной торговой площадке для осуществления закрытых процедур закупок АСТ Гособоронзаказ:
Федеральная служба по Регулированию Алкогольного Рынка (ФСРАР) усиливает контроль за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции в стране. На основании требований Федерального закона № 182-ФЗ от 29.06.2015, с 1 января 2016 года все оптовые поставщики и розничные продавцы алкогольной продукции, в том числе индивидуальные предприниматели, должны подключиться к информационной системе ЕГАИС ФСРАР.
Для оформления электронной подписи необходимо обращаться в центр «Мои Документы», расположенный по адресу:
и в центры оказания услуг «Мои Документы» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЦОУ), расположенные по адресам:
За более подробной информацией о необходимом пакете документов для предоставления услуги, ее стоимости и графике работы ЦОУ и центров «Мои Документы» вы можете обратиться по телефону контактного центра МФЦ – 51-21-21.
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