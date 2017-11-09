Эту услугу офисы предоставляют юридическим лицам с 1 ноября. Любой предприниматель по экстерриториальному принципу может обратиться в один из центров «Мои Документы» для оформления электронной подписи, получить консультацию по видам сертификатов, дополнительным услугам и возможностям увеличения числа подключенных торговых площадок.

Оформить можно 6видов подписи:

Квалифицированный Классик.

Базовый квалифицированный сертификат электронной подписи для:

организации закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;

представления отчетности через государственные электронные порталы;

участия в торгах на коммерческих электронных торговых площадках.

Сертум Классик

Сертификат электронной подписи:

для участия в торгах в соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ на 6 площадках, отобранных для проведения госзаказа: Сбербанк-АСТ, РТС-тендер, ЕЭТП, Агентство по государственному заказу Республики Татарстан, Национальная электронная площадка, lot-online;

позволяет участвовать в коммерческих торгах на ЭТП B2B-center (кроме секции ГК Росатом). Расширение для B2B оплачивается дополнительно.

Сертификат для взаимодействия с государственными информационными системами

Позволяет:

работать в информационных системах ФТС и на порталах по раскрытию информации;

отчитываться в ЕИАС ФСТ;

отправлять запросы и получать данные от Росреестра, ФГИС Росаккредитации;

подавать сведения в ГИС ГМП, ГИС ЖКХ;

пользоваться СМЭВ, автоматизированными системами «Бюджет» и «УРМ», порталом «Госуслуги».

Электронная подпись 2.0

Тарифный план для широкого круга задач: от участия в любых торгах до работы в государственных информационных системах. Электронная подпись 2.0 позволяет:

участвовать в качестве поставщика в закупках по размещению государственных и муниципальных заказов в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;

проводить закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;

выступать как в качестве поставщика, так и заказчика в коммерческих торгах;

участвовать в торгах по реализации имущества банкротов;

работать с государственными электронными порталами: портал госуслуг, ЕФСРБ и ЕФРСФДЮЛ, Росфинмониторинг, ЦБ РФ, ЕИАС ФСТ, Общероссийский официальный сайт госзакупок и др.

Гособоронзаказ

Сертификат электронной подписи для участия в торгах на специализированной электронной торговой площадке для осуществления закрытых процедур закупок АСТ Гособоронзаказ:

подойдет как для заказчика, так и для поставщика;

позволяет участвовать в коммерческих торгах на ЭТП B2B-center (кроме секции ГК Росатом). Расширение для B2B оплачивается дополнительно.

Квалифицированная электронная подпись для ЕГАИС

Федеральная служба по Регулированию Алкогольного Рынка (ФСРАР) усиливает контроль за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции в стране. На основании требований Федерального закона № 182-ФЗ от 29.06.2015, с 1 января 2016 года все оптовые поставщики и розничные продавцы алкогольной продукции, в том числе индивидуальные предприниматели, должны подключиться к информационной системе ЕГАИС ФСРАР.

Для оформления электронной подписи необходимо обращаться в центр «Мои Документы», расположенный по адресу:

ул. Юбилейная, 4;

и в центры оказания услуг «Мои Документы» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЦОУ), расположенные по адресам:

ул. Ворошилова, 33,

ул. Голосова, 26А.

За более подробной информацией о необходимом пакете документов для предоставления услуги, ее стоимости и графике работы ЦОУ и центров «Мои Документы» вы можете обратиться по телефону контактного центра МФЦ – 51-21-21.