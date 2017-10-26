Нашумевший фильм выходит в широкий прокат. Картину увидят не во всех регионах – по инициативе прокатчиков фильм, в частности, не покажут в Чечне, Ингушетии, Дагестане и некоторых российских городах. Лента Алексея Учителя была разрекламирована задолго до премьеры, причем с таким размахом, о котором другие режиссеры могут только мечтать.

Картина о любви наследника престола Николая II и балерины Матильды Кшесинской вызвала негодование некоторых православных активистов. Главным противником фильма выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Несмотря на просьбы глав Чечни и Дагестана запретить показ киноленты в республиках, Министерство культуры предложило регионам самим решать этот вопрос и выдало прокатное удостоверение на показ «Матильды» по всей России.