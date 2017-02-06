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06 февраля 2017
14:25:23

В тольяттинских ярмарках принимает участие половина сельхозпроизводителей Самарской области

Такая форма торговли позволяет горожанам экономить на отдельных товарах до 30%, уверены в мэрии Тольятти.

В 2016 году в городе была организована работа 38 ярмарок, из них 26 – муниципальные. Подобный формат является действенной мерой по обеспечению продовольственной безопасности и стабилизации цен, а потому с каждым годом мэрия привлекает к нему все больше производителей и предприятий.

Как рассказала руководитель управления потребительского рынка мэрии Ирина Антонова, сегодня в работе муниципальных ярмарок принимает участие сельхозпроизводители из Кошкинского, Сызранского, Елховского и Ставропольского районов. В осенний период овощную продукцию реализуют представители Чувашии и Мордовии, Ульяновской и Саратовской областей. Увеличивается и доля товаров из Шигонского района, а также ближайших сельских поселений: Белозерки, Кирилловка, Луначарский, Санчелеево, Тимофеевка.

По словам Антоновой, в 2016 году возросли объемы реализации сельскохозяйственной продукции на ярмарках. В частности, по сравнению с 2015 годом, только картофеля было продано на 110 тонн больше. Увеличивается и количество участников. К примеру, если в 2015 году на Центральной площади свою продукцию представляли 18 личных подсобных хозяйств, то в минувшем году их было уже 49.

Наряду с сезонными, было организовано 15 праздничных ярмарок, подчеркнули в мэрии. В их работе приняли участие 560 предпринимателей, в том числе 95 товаропроизводителей из других регионов.

Привлечение к ярмарочной торговле мелких производителей и хозяйств делают их продукцию более доступной для горожан: цены на муниципальных ярмарках в среднем ниже на 30%, чем в розничной сети. Кроме того, такая форма торговли положительно сказывается на предпринимательской активности и самозанятости населения.




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