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20 февраля 2017
15:50:52

В тольяттинских дворах сбиты двое детей

Как рассказали в ГИБДД, 17 февраля в 14:00 22-летний водитель, управляя автомобилем ВИС-2347, двигался в жилой зоне. В пути следования при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, допустил наезд на пешехода, 12-летнюю девочку, которая шла домой из школы.  У девочки множественные ушибы, назначено амбулаторное лечение.

18 февраля в 10:45 40-летний водитель, управляя автомобилем Лада-217050, двигался по жилой зоне по бульвару Татищева. В пути следования, в районе дома 6 допустил наезд на пешехода, 6-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть справа налево.

У ребенка ушиб мягких тканей левой голени, назначено амбулаторное лечение. Наезд на несовершеннолетнего пешехода произошел на проезжей части, обозначенной знаком «Жилая зона», внутридворовой территории. Ребенок шел из школы английского языка «Виндзор» в направлении дома, в сопровождении своей матери.

В ГИБДД напомнили водителям, что жилой зоной считается территория, въезд на которую и выезд с которой  обозначены специальными знаками дорожными знаками 5.21 и 5.22. Согласно ПДД РФ в жилых зонах пешеходы могут передвигаться как по тротуарам, так и по всей ширине проезжей части… Здесь  пешеходы имеют преимущество перед любыми транспортными средствами. И это не удивительно, ведь особенностью жилой зоны является не только то, что пешеходы имеют в ней преимущество, а так же, например то, что в любой момент  из-за угла дома на проезжую часть могут выбежать дети, ко всем этим факторам нужно быть готовым и в случае любой неожиданности сразу остановиться. Поэтому при движении в жилых зонах следует соблюдать предельную осторожность  и ехать со скоростью  не более чем 20 км/час.

         Кроме всего необходимо учитывать и дорожные условия. Вождение автомобиля в сложных дорожных условиях, так или иначе, касается всех водителей, к сожалению, городская дорожная сеть далеко не идеальна. В соответствии с требованиями ПДД водитель обязан соблюдать необходимые меры безопасности, избегать возникновения аварийных ситуаций, вплоть до полной остановки транспортного средства.




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