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23 декабря 2016
08:53:11

В тольяттинские магазины нагрянуло "Магаззино"

«День города» узнал подробности визита съемочной группы программы «Магаззино» телеканала «Пятница!» в один из супермаркетов сети «Миндаль».

Телевизионщики появились в магазине внезапно. Время было обеденное, покупателей в этот период обычно не очень много по сравнению с часом пик. Персонал сначала напрягся, но потом все довольно быстро сориентировались, и обошлось без скандала. Руководство супермаркета  не препятствовало съемкам в торговом зале, но на склады не пустило. Почему? Интересно! Снимать в «Миндале» наверняка интересно: магазин большой, товар разнообразный, тараканчики встречаются, хоть их и травят регулярно два раза в месяц.

Информация о визите съемочной группы быстро разнеслась по магазинам всей сети. Сотрудники компании взбодрились, обмениваются впечатлениями и строят предположения о причинах визита телевизионщиков. Одна из популярных версий – заказ со стороны сети «Магнит»: на днях в соседнем квартале открывается новый супермаркет краснодарского ритейлера, и чтобы  перетянуть покупателей к себе конкуренты ничем не брезгуют. Даже тем, что передача выйдет в эфир неизвестно когда, но много позже открытия новой торговой точки «Магнита». «Слишком много совпадений», – считают работники магазина, который проверил ведущий «Магаззино» Александр Молочко. Получился ли компромат, сработает ли, не узнаем, пока не увидим программу.




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