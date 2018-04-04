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04 апреля 2018
13:15:42

В Тольятти злостный нарушитель правил сбил ребенка, шагающего в школу

Это случилось сегодня утром на бульваре 50 лет Октября, когда 15-летний тольяттинец переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как рассказали в ГИБДД города, наезд совершил 60-летний мужчина на автомобиле БМВ116.

Подросток госпитализирован. У него сотрясение головного мозга, переломом правой голени и правого предплечья.

Водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, за последний год он был 10 раз наказан за превышение скоростного режима.

Фото: ГИБДД Тольятти




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