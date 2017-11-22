Подробности утренней аварии на улице Ларина у дома №147"а"рассказали в ГИБДД. Наезд совершила автоледи на автомобиле «Опель Астра», когда 54-летняя тольяттинка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. По факту этой аварии ГИБДД проводит проверку, а очевидцы в соцсетях сетуют на то, что место, где случилась авария, недостаточно освещено.

Возможно, это так, но инспекторы ГАИ советуют не ждать, когда власти города установят во всех темных уголках города уличные фонари, а позаботиться о своей заметности на дороге самим. Для этого существует простое средство – светоотражающие элементы, которые можно прикрепить на одежду, сумку, детскую коляску.