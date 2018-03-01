Вице-премьер намерен посетить Самарскую область с рабочим визитом в пятницу, 2 марта. Как пишет «Самарское обозрение», по предварительным данным, Дворкович планирует посетить «Куйбышевазот». Не исключено, что заглянет он и на АВТОВАЗ. Точная программа визита вице-премьера пока не известна.