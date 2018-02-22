В нем примут участие пять команд хоккеистов 2007 года рождения. Помимо «Лады», за главный приз поборются «Спартаковец» из Екатеринбурга, «Рубин» из Тюмени, пензенский «Дизель» и еще одна тольяттинская команда - «Лада-2008». Победитель и призеры определятся 25 февраля.
Фото:/hclada.ru
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