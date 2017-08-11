Движение личного транспорта будет ограничено с 14.00 до 20.00 на участке Молодежного бульвара - от пл. Свободы до ул. Ленина и на пл. Свободы перед театром кукол «Пилигрим», предупредили в горадминистрации.
Здесь напомнили, что Молодежный бульвар в субботу превратится в «Тольяттинский Арбат». Часть бульвара станет пешеходным и наполнится разнообразными интерактивными площадками. «Живые» чтения и краеведческая игра, мастер-классы и выставки картин тольяттинских мастеров, презентации различных городских проектов и показательные выступления спортивных школ города, а также выставки – продажи работ тольяттинских ремесленников и площадки национальных диаспор.
Частичное ограничение движения транспорта будет и в Автозаводском районе. С 11 до 20 часов 12 августа будет перекрыт въезд на парковку, расположенную у Парка Победы со стороны ул. Юбилейной. Там пройдет «Фестиваль здоровья и спорта».
ДТП произошло минувшей ночью, примерно в 00 часов 15 минут, на ул.Ларина...
Прокуратура опротестовала правила авиакомпании...
положив его в пластиковый пакет...
В правительство поступало огромное количество жалоб по поводу высоких цен...
Авиакомпания «Оренбуржье» начинает регулярные рейс полеты по маршруту Самара - Ижевск...
Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам...
Техника продолжает работать на Борковской, Спортивной и К. Маркса...