Движение личного транспорта будет ограничено с 14.00 до 20.00 на участке Молодежного бульвара - от пл. Свободы до ул. Ленина и на пл. Свободы перед театром кукол «Пилигрим», предупредили в горадминистрации.

Здесь напомнили, что Молодежный бульвар в субботу превратится в «Тольяттинский Арбат». Часть бульвара станет пешеходным и наполнится разнообразными интерактивными площадками. «Живые» чтения и краеведческая игра, мастер-классы и выставки картин тольяттинских мастеров, презентации различных городских проектов и показательные выступления спортивных школ города, а также выставки – продажи работ тольяттинских ремесленников и площадки национальных диаспор.

Частичное ограничение движения транспорта будет и в Автозаводском районе. С 11 до 20 часов 12 августа будет перекрыт въезд на парковку, расположенную у Парка Победы со стороны ул. Юбилейной. Там пройдет «Фестиваль здоровья и спорта».