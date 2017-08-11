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11 августа 2017
08:51:48

В Тольятти завтра перекроют некоторые дороги

Движение личного транспорта будет   ограничено с 14.00 до 20.00 на участке Молодежного бульвара - от пл. Свободы до ул. Ленина и на пл. Свободы перед театром кукол «Пилигрим», предупредили в горадминистрации.

Здесь напомнили, что Молодежный бульвар  в субботу превратится в «Тольяттинский Арбат». Часть бульвара станет пешеходным и наполнится разнообразными  интерактивными площадками. «Живые» чтения и краеведческая игра, мастер-классы и выставки картин тольяттинских мастеров, презентации различных городских проектов  и показательные выступления спортивных школ города, а также выставки – продажи работ тольяттинских ремесленников  и площадки национальных диаспор. 

Частичное ограничение движения транспорта будет и в Автозаводском районе.  С 11 до 20 часов 12 августа будет перекрыт въезд на парковку, расположенную у Парка Победы со стороны ул. Юбилейной. Там пройдет «Фестиваль здоровья и спорта».




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