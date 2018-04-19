Комиссия из представителей администрации и общественников проверяла магистрали, которые были отремонтированы в прошлом году по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Эксперты объехали 10 дорог в Комсомольском районе. Из них пять - в микрорайоне Федоровка, две в микрорайоне Поволжский, а также дороги на полуострове Копылово и на ул. Космодемьянской.

К качеству дорожного полотна снова не было претензий, зато обнаружился частичный износ стоп-линий и дорожной разметки в местах торможения и разгона автомобилей, в районе пешеходных переходов. Все замечания подрядчики устранят в установленные заказчиком сроки.

Фото:администрация Тольятти