Комиссия из представителей администрации и общественников проверяла магистрали, которые были отремонтированы в прошлом году по проекту «Безопасные и качественные дороги».
Эксперты объехали 10 дорог в Комсомольском районе. Из них пять - в микрорайоне Федоровка, две в микрорайоне Поволжский, а также дороги на полуострове Копылово и на ул. Космодемьянской.
К качеству дорожного полотна снова не было претензий, зато обнаружился частичный износ стоп-линий и дорожной разметки в местах торможения и разгона автомобилей, в районе пешеходных переходов. Все замечания подрядчики устранят в установленные заказчиком сроки.
Фото:администрация Тольятти
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