Напомним, 27 января этого года в отделении дозирования там погиб рабочий. При проведении уборки вокруг питателя аппаратчик был затянут на вал привода. От полученных травм он скончался.

В ходе расследования комиссия установила, что основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ. Об этом сообщили в Минтруде Самарской области.

Ведомство обращается к жителям губернии: если вы стали очевидцами подобных ЧП, направляйтен информацию в Государственную инспекцию труда региона по телефону горячей линии (846) 263-52-17, а также в министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области по телефону (846) 263-43-55 и факсу (846) 263-43-54.