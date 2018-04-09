Напомним, 27 января этого года в отделении дозирования там погиб рабочий. При проведении уборки вокруг питателя аппаратчик был затянут на вал привода. От полученных травм он скончался.
В ходе расследования комиссия установила, что основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ. Об этом сообщили в Минтруде Самарской области.
Ведомство обращается к жителям губернии: если вы стали очевидцами подобных ЧП, направляйтен информацию в Государственную инспекцию труда региона по телефону горячей линии (846) 263-52-17, а также в министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области по телефону (846) 263-43-55 и факсу (846) 263-43-54.
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В первую очередь принимаются оперативные меры по устранению серьезных деформаций на дорогах, которые угрожают безопасности дорожного движения
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И выплата по ним выигрышей, уточнили в администрации Тольятти.
В минувшие выходные они получили сообщение о том, что на Куйбышевском водохранилище провалился под лед человек
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Это выяснилось после проверки, которую провела прокуратура Комсомольского района