Совсем немного времени остается до начала крупнейших из проводимых в Самарской области соревнований по олимпийскому каратэ. Они пройдут уже в 7 раз. 15 декабря в Тольятти съедутся как начинающие, так и зрелые каратисты из 27-ми регионов России и Казахстана.
Как сообщают в оргкомитете турнира, их будет рекордное количество – 1096. Это значит, что на татами ожидается высокая конкуренция, а бойцы получат большой соревновательный опыт. Победителей ждут, в том числе, и денежные призы.
Основные соревновательные баталии в манежной части «Олимпа» будут проходить 16 и 17 декабря.
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