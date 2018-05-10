Флотилия финишировала накануне, в День Победы на набережной 6 квартала, где в полдень состоялось торжественное построение команд. Знаменитый водный поход вновь объединил сотни людей не только из Тольятти, но из других городов страны. Кроме того, свои 200 км счастья прошел в этом году по Самарской Луке представитель Франции.

Кругосветка, по отзывам, оправдала все ожидания своих участников, и даже в чем-то превзошла их. Лишь одно обстоятельство стало ложкой дегтя в этой бочке меда: Алексей Возилов в качестве адмирала прошел поход в последний раз. Теперь ему нужна замена. А 12 мая в ДКиТ состоится праздничный бал кругосветчиков, на котором наградят победителей и призеров кругосветских конкурсов и соревнований.