Флотилия финишировала накануне, в День Победы на набережной 6 квартала, где в полдень состоялось торжественное построение команд. Знаменитый водный поход вновь объединил сотни людей не только из Тольятти, но из других городов страны. Кроме того, свои 200 км счастья прошел в этом году по Самарской Луке представитель Франции.
Кругосветка, по отзывам, оправдала все ожидания своих участников, и даже в чем-то превзошла их. Лишь одно обстоятельство стало ложкой дегтя в этой бочке меда: Алексей Возилов в качестве адмирала прошел поход в последний раз. Теперь ему нужна замена. А 12 мая в ДКиТ состоится праздничный бал кругосветчиков, на котором наградят победителей и призеров кругосветских конкурсов и соревнований.
В четверг поздно вечером наши хоккеисты проиграли команде Чехии
Как обычно по весне они становятся следствием гидравлических испытаний коммунальщиков
16 мая наши футболисты встретятся с командой «Носта» из Новотроицка
ДТП произошло накануне в Борком районе губернии
Об этом сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов
Звоните в отдел кадров по телефону: 25-95-68.
Торжественная церемония приветствия легендарного трофея состоится 13 мая на площади Куйбышева.