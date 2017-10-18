Одним из первых, введенных в эксплуатацию, может стать объект в микрорайоне Поволжский. Он появился здесь в результате реализации программы развития городской среды «5 шагов благоустройства повседневности».

Как сообщили в администрации, в настоящий момент здесь завершена установка турников, спортивных снарядов и ограждения, залито специальное покрытие. Строители оценивают готовность объекта в 97 %.

А это значит, что уже в самое ближайшее время площадка сможет принять первых любителей спорта микрорайона.

Фото: http://tgl-sport.ru