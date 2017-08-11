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11 августа 2017
10:06:06

В Тольятти завершается ремонт на улице Лесной

Подписи о своем положительном решении на акте приемки выполненных работ поставили специалисты департамента дорожного хозяйства и представители общественного совета Центрального района.

Общая площадь ремонтируемого участка от ул. Карла Маркса до б. 50 лет Октября, включая кольцо, составила почти 11 тыс. м2. Ремонт на данном отрезке завершен на 98%, сообщили в горадминистрации.

Фото: vk.com/tlt_official




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