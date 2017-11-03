Качество проведения работ накануне оценили специалисты департамента дорожного хозяйства администрации совместно с представителями общественных советов. Участок от ул. Юбилейная до Московского проспекта ремонтируется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Протяженность отрезка составляет 1,8 км, общая площадь - 53 тыс. кв. м. Подрядчики уже уложили верхний слой асфальта, сейчас идут работы по нанесению разметки, устройству заездных карманов и разворотов. Помимо магистрали также были отремонтированы дорога-дублер, где обычно ездят велосипедисты, и остановки общественного транспорта. По завершению работ будут установлены новые остановочные павильоны.

Во время выездного мероприятия члены комиссии измерили толщину и температуру асфальтового покрытия, а по итогам проверки подписали внутренний акт, подтверждающий, что ремонт участка соответствует всем нормам.

Фото Администрация Тольятти