В церемонии открытия принял участие министр экономического развития России Максим Орешкин: 6 марта он посетил особую экономическую зону «Тольятти» в рамках своего визита в Самарскую область. Напомним, что площадка ОЭЗ была создана в соответствии с постановлением Правительства России от 12 августа 2010 года. Учитывая, что в целом реализация федеральной программы находится в ведении МЭР РФ, то Максим Орешкин приехал в ОЭЗ с целью знакомства с площадкой и оценки темпов ее развития.

Ключевым событием дня стало торжественное открытие «Тольяттинской бумажной фабрики». Это уникальное производство для региона, единственный завод в Самарской области по изготовлению бумаги и картона из макулатуры. Запуск предприятия в тестовом режиме состоялся в ноябре 2017 года. Объем инвестиций резидента превысил 400 млн рублей. Планируется, что в перспективе на заводе будет трудоустроено 155 человек.

«Открытие «Тольяттинской бумажной фабрики» - это очередной шаг в направлении диверсификации экономики города. Предприятие будет работать не только на Самарскую область, но и на соседние регионы, - отметил Максим Орешкин. - Я желаю удачи заводу «ТБФ» и ОЭЗ «Тольятти», чтобы вы работали с еще большей эффективностью и прибылью».

Выступая на церемонии, Дмитрий Азаров поблагодарил Правительство РФ и Минэкономразвития России за внимание, которое уделяется сегодня Самарской области и Тольятти, а также отметил высокие темпы развития ОЭЗ «Тольятти»:

«Я хочу поблагодарить команду, которая трудилась над открытием «Тольяттинской бумажной фабрики», и, конечно, в первую очередь, инвесторов за активную работу по продвижению проекта. Отдельно хотелось бы отметить вклад руководства особой экономической зоны «Тольятти» в активное развитие площадки. Сегодня здесь зарегистрировано 20 резидентов, работает восемь заводов, вложено инвесторами более 10 млрд рублей. Проект ОЭЗ имеет колоссальные перспективы развития».

В этот же день высокопоставленные гости совершили экскурсию по территории особой экономической зоны, познакомившись с площадкой и работающими здесь предприятиями. Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров рассказал о том, что сегодня в ОЭЗ создана вся инфраструктура, общие бюджетные вложения в ее строительство составили почти 7 млрд рублей. При этом более

15 % средств уже вернулось государству в виде налогов и иных платежей от деятельности резидентов.

Программа визита в ОЭЗ включала в себя посещение завода «Озон Фарм». Предприятие запущено в августе 2017 года. Это фармацевтическое производство, ориентированное на импортозамещение и выпуск лекарственных средств. На сегодняшний день объем производства компании составляет уже почти 80 млн рублей.

«Завод «Озон Фарм» является одним из самых современных в России. Осуществленные инвестиции в его строительство и запуск составляют почти 1,5 млрд рублей, что почти в 2 раза больше планируемых изначально вложений. Для нас является большой гордостью, что компания «Озон» выбрала нашу площадку под развитие своих проектов. Помимо завода «Озон Фарм» она построит у нас еще одно фармацевтическое производство «Мабскейл». Это в очередной раз подтверждает привлекательность площадки ОЭЗ «Тольятти» для развития всех направлений производства», - сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров.