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19 октября 2017
12:06:15

В Тольятти заработал детский технопарк «Кванториум-63 регион»

Территориально он располагается в технопарке «Жигулевская долина». Именно там, в проектном формате, дети будут решать задачи по перспективным естественнонаучным и техническим направлениям.

Несмотря на название – «детский», подход к обучению довольно «взрослый», и это видно даже по названию обучающих площадок: «IT-квантум», «Робоквантум», «Наноквантум», «Автоквантум», «Промышленный дизайн».  Детям предстоит столкнуться с машинным обучением, беспилотными транспортными средствами, виртуальной реальностью и другими технологиями, которые сегодня кардинально меняют очень многие отрасли.

На открытии глава Тольятти Сергей Анташев выразил надежду, что ребята сделают немало открытий в стенах этого учебного заведения. И если не все, то многие изобретения найдут применение на предприятиях нашего города.

В дальнейшем планируется выстроить непрерывную траекторию развития для детей, имеющих склонность к техническим профессиям: от «Кванториума» до Национального инжинирингового центра, создание которого планируется в Тольятти.




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