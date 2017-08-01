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01 августа 2017
08:06:09

В Тольятти запускают новый автобусный маршрут

С 1 сентября он будет поворачивать с Южного шоссе на ул. 40 лет Победы со стороны Центрального района. Предварительно на повороте на 40 лет в районе гипермаркета «METRO» заработает светофор. Сначала - в режиме желтого мигания, чтобы водители привыкли к новой схеме движения транспортных средств, рассказали в горадминистрации.

Для организации перевоза горожан будет открыт автобусный маршрут № 22*(со звездочкой). В администрации обратили внимание жителей на то, что автобус №22* будет походить через ул. Л. Толстого. По этой причине движение автобуса № 13 отменяется. Отмечается также, что автобус №22 (без звездочки) продолжит следовать по старой схеме движения - до остановки «ПТО».

Стоимость проезда по маршруту составит 25 руб. за наличную оплату и 23 руб. по транспортной карте. Также оплатить проезд можно с помощью социальной карты жителя Самарской области, транспортной карты учащегося/студента и безлимитной транспортной карты.




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