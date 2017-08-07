Производство лекарственных препаратов «Озон Фарм» стартовало в особой экономической зоне.
Как сообщили в областном кабмине, это первый работающий завод в ОЭЗ родом из России: учредителем резидента является отечественная компания. По уровню оснащенности он соответствует самым высоким европейским стандартам.
Ежегодно здесь будет выпускаться около 50 наименований препаратов для терапии различных заболеваний в таблетированной форме. Это жизненно необходимые лекарства, часть из которых включена в план мероприятий по импортозамещению. Продукция предприятия обеспечит доступными лекарственными средствами население нашей и стран ближнего зарубежья, добавили в правительстве.
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