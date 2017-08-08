12 августа в Парке культуры и отдыха Комсомольского района планируется высадить 20 каштанов. В горадминистрации напомнили, что в этот день в Автограде будут праздновать Всероссийский день физкультурника, именно поэтому так решено назвать новую аллею, появившуюся в городе в этот день.
Каштаны нашли в одном из городских питомников. Ранее сообщалось, что всего было выделено 50 деревьев. 10 из них собираются посадить во дворах Центрального района, и еще 20 в Автозаводском районе.
Поскольку саженцы имеют закрытую корневую систему, сажать их можно уже сейчас.
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