12 августа в Парке культуры и отдыха Комсомольского района планируется высадить 20 каштанов. В горадминистрации напомнили, что в этот день в Автограде будут праздновать Всероссийский день физкультурника, именно поэтому так решено назвать новую аллею, появившуюся в городе в этот день.

Каштаны нашли в одном из городских питомников. Ранее сообщалось, что всего было выделено 50 деревьев. 10 из них собираются посадить во дворах Центрального района, и еще 20 в Автозаводском районе.

Поскольку саженцы имеют закрытую корневую систему, сажать их можно уже сейчас.