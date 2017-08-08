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08 августа 2017
09:51:22

В Тольятти заложат Аллею физкультурников

12 августа в Парке культуры и отдыха Комсомольского района планируется высадить 20 каштанов. В горадминистрации напомнили, что в этот день в Автограде будут праздновать Всероссийский день физкультурника, именно поэтому так решено назвать новую аллею, появившуюся в городе в этот день.

Каштаны нашли в одном из городских питомников. Ранее сообщалось, что всего было выделено 50 деревьев. 10 из них собираются  посадить во дворах Центрального района, и еще 20 в Автозаводском районе.

Поскольку саженцы имеют закрытую корневую систему, сажать их можно уже сейчас.




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