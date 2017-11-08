Магазин располагался на улице Матросова в Комсомольском районе. Реализация спиртной продукции осуществлялась здесь с нарушениями, а именно, не было товарно-сопроводительных документов на товар. В отношении индивидуального предпринимателя, нарушившего закон, составлен административный протокол.
Полицейские изъяли из оборота свыше 20 литров горячительного стоимостью 2 700 рублей. Материал на владельца точки направлен в районный суд Тольятти для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит штраф от 5 000 до 10 000 рублей, возможна также конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В этом месяце на территории городского округа пройдет 10 специальных профилактических мероприятий
Катал с нарушениями правил безопасности
Женщина 76 лет попала под колеса иномарки, нарушив правила
«ARSENAL FIGHTING» открылся 5 ноября в рамках мероприятий Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава»
Животному было примерно 9 лет, оно погибло
Это произойдет уже на следующей неделе, если за соответствующее решение проголосует Верховная Рада.
Мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны