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08 ноября 2017
10:15:07

В Тольятти закрыли ларек с алкогольными напитками

Магазин располагался на улице Матросова в Комсомольском районе. Реализация спиртной продукции осуществлялась здесь с нарушениями, а именно, не было товарно-сопроводительных документов на товар. В отношении индивидуального предпринимателя, нарушившего закон, составлен административный протокол.  

Полицейские  изъяли из оборота свыше 20 литров горячительного стоимостью 2 700 рублей. Материал на владельца точки направлен в районный суд Тольятти для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит штраф от 5 000 до 10 000 рублей, возможна также конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции.




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