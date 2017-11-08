Магазин располагался на улице Матросова в Комсомольском районе. Реализация спиртной продукции осуществлялась здесь с нарушениями, а именно, не было товарно-сопроводительных документов на товар. В отношении индивидуального предпринимателя, нарушившего закон, составлен административный протокол.

Полицейские изъяли из оборота свыше 20 литров горячительного стоимостью 2 700 рублей. Материал на владельца точки направлен в районный суд Тольятти для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит штраф от 5 000 до 10 000 рублей, возможна также конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции.