На основании решений Автозаводского районного суда судебные приставы в качестве меры предварительной защиты приостановили эксплуатацию нежилых помещений в здании торгово-офисного центра «Кольцо» и в универсаме «Каретный двор».

Кроме того, применены меры предварительной защиты в интересах неопределенного круга лиц о запрещении деятельности и устранении нарушений в ТЦ «Восход».