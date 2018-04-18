На основании решений Автозаводского районного суда судебные приставы в качестве меры предварительной защиты приостановили эксплуатацию нежилых помещений в здании торгово-офисного центра «Кольцо» и в универсаме «Каретный двор».
Кроме того, применены меры предварительной защиты в интересах неопределенного круга лиц о запрещении деятельности и устранении нарушений в ТЦ «Восход».
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