Шламонакопитель СИБУРа законсервирован. Представители Ростехнадзора и мэрии города подписали акт о завершении консервации объекта юго-восточнее промышленной площадки предприятия «СИБУР Тольятти».

Шламонакопитель – гидротехническое сооружение, пущенное в эксплуатацию в 1992 году предприятием «Синтезкаучук» для размещения производственных отходов. Объект представляет собой большой котлован глубиной 7 м, укрепленный дамбой. Дно и стенки котлована защищены специальным экраном из полимерной пленки. Полезный объем сооружения составляет 28,8 тыс. куб. м.

После заполнения объекта предприятие вывело его из эксплуатации на основании декларации безопасности гидротехнического сооружения, выданной Ростехнадзором. В рамках проекта, разработанного ООО «Технопроект Синтез» и ООО «НТЦ Промбезопасность», реализован комплекс мероприятий по консервации шламонакопителя. Комиссия в составе государственного инспектора Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Екатерины Краюшкиной, главы администрации Центрального района Тольятти Артема Гончарова и сотрудников «СИБУР Тольятти» оценила итоги проекта.

В рамках консервации были выполнены работы по отсыпке котлована, нанесению на его поверхность грунта общей толщиной более 2-х метров и дополнительному укреплению битумной эмульсией с добавлением цемента. После технической рекультивации земель на месте объекта проведен биологический этап рекультивации.

По периметру объекта нанесен плодородный слой грунта в объеме 184 куб. метров, посажено более 6 тыс. квадратных метров газона и свыше 40 пятилетних кленов. Вокруг шламохранилища установлено ограждение, смонтирована система круглосуточного видеонаблюдения. В районе расположения сооружения выполнено устройство 5 новых и восстановлено 3 существующих мониторинговых скважин для проведения наблюдения за уровнем и состоянием подземных вод.

«Консервация таких сложных объектов, связанных с производством, является достаточно трудоемким и длительным процессом, и для предприятия это большой шаг, - комментирует государственный инспектор Ростехнадзора Екатерина Краюшкина. – Благодаря проведенным работам место стало более экологичным, уменьшилось воздействие гидротехнического сооружения на окружающую среду».

«Строительные, монтажные и специальные работы выполнены в полном объёме в соответствии с проектом, разработанные решения по консервации шламонакопителя не приводят к изменению рельефа местности, не оказывают влияния на геологическую среду, не приводят к нерациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова», - уточняется в акте о завершении консервации объекта, который подписали члены комиссии. В течение 10 дней акт о консервации будет направлен в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора для последующего обновления сведений в Российском регистре гидротехнических сооружений.

«Наша основная задача – обеспечить безопасность жителей города, - говорит Артем Гончаров. – Поэтому очень важно, чтобы предприятия не бросали такие объекты для размещения отходов, а такие случаи в нашем городе есть. СИБУР демонстрирует ответственный подход к решению подобных задач, о чем свидетельствует проведенная работа по консервации шламонакопителя».

На консервацию сооружения «СИБУР Тольятти» направил около 30 млн руб. Предприятие продолжит вести мониторинг за техническим состоянием шламонакопителя и подземных вод.