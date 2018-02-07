Об этом сегодня сообщили в управлении МВД по Самарской области. Как следует из материалов полиции, руководитель департамента градостроительной деятельности подписал акты приемки работ, а также справки о стоимости этих работ и затрат. При этом чиновник прекрасно знал, что работы на строительном объекте на самом деле не выполнены, и подрядчик в итоге получил за то, чего не делал, 1 миллион рублей.

Факт неправомерного использования служебного положения выявили оперативники. Следственные органы возбудили уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о временном отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Максимальное наказание, которое грозит сотруднику администрации – лишение свободы на срок до 4 лет.