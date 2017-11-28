На Московском проспекте от его преступных действий пострадала 50-летняя женщина. Она посетила банк, затем прошлась по магазинам, а когда возвращалась, в арке дома не нее напали. Грабитель забрал сумку, в которой находились 3,5 тысячи рублей и паспорт. Пострадавшая вызвала полицию.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и опросили свидетелей, отработали ранее судимых лиц и вскоре получили информацию, что к нападению может быть причастен 33-летний житель Тольятти. Местонахождение подозреваемого правоохранители довольно быстро установили и задержали его.
Выяснилось, что следить за своей жертвой он начал от банка, предположив, что женщина получила там большую сумму денег. Свою вину мужчина признал полностью. Возбуждено уголовное дело.
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