На Московском проспекте от его преступных действий пострадала 50-летняя женщина. Она посетила банк, затем прошлась по магазинам, а когда возвращалась, в арке дома не нее напали. Грабитель забрал сумку, в которой находились 3,5 тысячи рублей и паспорт. Пострадавшая вызвала полицию.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и опросили свидетелей, отработали ранее судимых лиц и вскоре получили информацию, что к нападению может быть причастен 33-летний житель Тольятти. Местонахождение подозреваемого правоохранители довольно быстро установили и задержали его.

Выяснилось, что следить за своей жертвой он начал от банка, предположив, что женщина получила там большую сумму денег. Свою вину мужчина признал полностью. Возбуждено уголовное дело.