33-летний мужчина рассылал смс-сообщения, в которых было написано, что карта адресата заблокирована. Затем подозреваемый сообщал жертвам порядок действий якобы для разблокировки карты, и потерпевшие переводили деньги на указанные счета. Такие факты были задокументированы в Тверской и Самарской областях, рассказали в ГУ МВД по Самарской области. У полицейских есть основания полагать, что жертвами обмана могли стать жители 8 других регионов страны.

При обыске в съемной квартире подозреваемого нашли 6 сотовых телефонов, с которых осуществлялись звонки, и банковские карты. По предварительным данным, ущерб от действий мошенника составляет более 500 тысяч рублей.

По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.