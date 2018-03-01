Его «Приора» привлекла внимание сотрудников Росгвардии, патрулировавших Автозаводский район. Машина совершала на дороге опасные маневры: петляла из стороны в сторону, едва не наехала в припаркованный автомобиль.
Стражи правопорядка остановили машину, за рулем которой сидел мужчина, имевший внешние признаки алкогольного опьянения. Выяснилось, что водительские права у 36-летнего тольяттинцы отсутствуют – документов его лишил суд за грубое нарушение ПДД.
Патрульные взывали на место происшествия следственно-оперативную группу и экипаж ГИБДД. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Машину с грузом под управлением гражданина Республики Казахстан остановили на пограничном пункте пропуска «Маштаково».
Причиненный материальный ущерб, предварительно, составил более 1 млн рублей.
ДТП произошло сегодня примерно 7:30 утра в Сызранском районе губернии (фото)
На станции разработали общий план мероприятий по безопасному пропуску «большой воды»
Теперь интернет-пользователи смогут зарабатывать на обзорах товаров
Об этом сообщили сегодня в ОАО «РЖД».