Его «Приора» привлекла внимание сотрудников Росгвардии, патрулировавших Автозаводский район. Машина совершала на дороге опасные маневры: петляла из стороны в сторону, едва не наехала в припаркованный автомобиль.

Стражи правопорядка остановили машину, за рулем которой сидел мужчина, имевший внешние признаки алкогольного опьянения. Выяснилось, что водительские права у 36-летнего тольяттинцы отсутствуют – документов его лишил суд за грубое нарушение ПДД.

Патрульные взывали на место происшествия следственно-оперативную группу и экипаж ГИБДД. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.