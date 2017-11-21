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21 ноября 2017
10:33:33

В Тольятти задержан пьяный водитель без прав

Его «Лада Гранта» привлекла внимание экипажа вневедомственной охраны на улице 40 лет Победы.  Автомобиль медленно ехал по проезжей части с выключенными габаритами, движение осуществлялось рывками, машина то резко останавливалась, то вновь срывалась с места. Увидев сотрудников Росгвардии, водитель затормозил у обочины.

Стражи порядка убедились, что мужчина имеет внешние признаки алкогольного опьянения, а затем установили, что у сидевшего за рулем 32-летнего ранее неоднократно судимого мужчины нет водительских документов. Его лишили прав  за грубое нарушение ПДД. На место вызвали следственно-оперативную группу полиции и экипаж ГИБДД.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.




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