Утром 18 декабря на улице Дзержинского инспекторы ДПС остановили автомашину марки «Chevrolet Viva», водитель которой нарушил Правила дорожного движения. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом, изъяли документ и направили его на экспертизу.

Исследование показало, что удостоверение действительно имеет все признаки подделки. Сотрудники полиции установили, что 34-летний водитель проживает в Тольятти, официально не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста.